Soglasno za proračun, ne za povečanje nadomestila za stavbno zemljišče

Za zadnjo mestnega sveta v tem letu je bilo pričakovati, da bo največ razprave namenjene predlogu občinskega proračuna za prihodnje leto, ne pa odloku o nadomestilu za stavbna zemljišča, čeprav je prav zaradi slednjega današnja seja tudi bila sklicana. A je s spremembo dnevnega reda na začetku seje, s katero so svetniki najprej razpravljali o nadomestilu in potem o proračunu, prišlo tudi do spremembe v deležu pozornosti pri obeh temah. Razprava o nadomestilu je bila bistveno bolj polemična kot o proračunu.

Svetniki v razpravi samemu odloku, ki je bil potreben prenove zaradi zakonskih določi in priporočil za učinkovitejše pobiranje nadomestila, ki so ga sprejela pristojna ministrstva, niso nasprotovali. Tudi zato ne, ker je bil zadnji odlok sprejet leta 2006, v desetih letih pa se je na terenu tudi marsikaj spremenilo.

Vodja sektorja na oddelku za gospodarstvo in finance Janko Trobiš:

To, kar je povzročilo polemično razpravo, je bil amandma, ki ga je predlagal župan Bojan Šrot, da bi dvignili vrednost točke nadomestila za tri odstotne točke, s čimer bi v proračunu letno zbrali dodatnih 200 tisoč evrov. Ta denar pa bi občina namenila za vzpostavitev vsaj ene linije javnega mestnega avtobusnega prometa v prihodnjem letu. Vendar mestni svet tega amandmaja ni sprejel, čeprav bi na stanovanje ta prispevek znašal od 1,5 do 1,8 evra.

Janko Trobiš:

Zelo gladko, skorajda brez razprave, pa je mestni svet v drugem branju soglasno sprejel proračun za prihodnje leto.

Prihodki v proračunu za leto 2017 bodo znašali 54,7 milijona evrov, odhodki pa 56,4 milijona evrov. Proračunski primanjkljaj bo znašal 1,7 evrov in bo pokrit s sredstvi na računih. V prihodnjem letu se celjska občina namerava zadolžiti za 3 milijone evrov in odplačati za 2,9 milijona evrov kreditov.

Pred začetkom seje je celjski mestni svet z minuto molka počastil spomin na preminulega nekdanjega svetnika Marka Brezigarja.

