Sojenje Janši se danes sploh še ni začelo

Še preden bi se moralo danes na celjskem okrožnem sodišču začeti sojenje vodji stranke SDS Janezu Janši zaradi razžalitve, je prišlo do zapleta. Lani naj bi s twitom razžalil novinarko Televizije Slovenija Eugenijo Carl in urednico na isti televiziji Mojco Šetinc Pašek, ko naj bi ju primerjal z odsluženima prostitutkama. A se sojenje danes sploh ni začelo. Zapletlo se je namreč s sestavo senata. V njem je bila tudi porotnica, ki je sicer članica stranke SDS, zato so jo iz senata izločili. A to še ni bilo vse.

Janšev odvetnik Franci Matoz je zahteval zapisnik o dodelitvi tega primera sodnici Barbari Žumer Kunc. Predobravnavni narok lani je namreč vodila sodnica Ingrid Lešnik. Ker Matoz meni, da Lešnikova ni imela večjega pripada zadev na sodišču, da bi bila prerazporeditev tega primera potrebna, dvomi v pravilnost teh postopkov. Zato je zahteval izločitev sodnice in tudi nove porotnice, ki so jo dodelili danes. O tem bo zdaj odločala začasna predsednica Okrožnega sodišča v Celju Petra Giacomelli, zato so na sodišču obravnavo preložili.

Da je zahteva za izločitev predsednice senata in porotnice neutemeljena in poskus zavlačevanja, pa meni pooblaščenec Carlove in Šetinc Paškove Tomaž Bajec.

Tako Carlova kot Šetinc Paškova sta Janšo tožili v pravdnem postopku na Okrajnem sodišču v Velenju in primer dobili, saj je sodišče takrat razsodilo, da jima mora Janša zaradi žaljivosti twita plačati šest tisoč evrov. A zadeva še vedno ni končana, saj o njej odloča še višje sodišče. Mojca Šetinc Pašek:

Predobravnavni narok v tem primeru na okrožnem sodišču je bil že lani, Janša je takrat dejal, da je šlo pri zapisu samo za osebno mnenje.

SŠol