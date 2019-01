Sojenje za umor se bliža h koncu

Na sojenju Jaki Ulčniku zaradi umora 38-letnega moškega na območju Ljubuškega v Bosni in Hercegovini so na celjskem okrožnem sodišču danes vzpostavili videokonferenco s sodiščem v Širokem Brijegu. Na tak način so lahko zaslišali še zadnjo pričo – tamkajšnjega nekdanjega policista.

Ta je zbiral obvestila o Ulčnikovem gibanju po Ljubuškem v času umora. Danes so zaslišali tudi psihiatrinjo Martino Tomori o osebnosti obtoženega. Njeno zaslišanje je tudi eno izmed ključnih, saj je izdelala psihiatrično izvedensko mnenje o Ulčniku. A je sodišče danes zaradi podrobnosti, ki se nanašajo na osebnost in intimo obtoženega, iz zaslišanja psihiatrinje izključilo javnost.

Sojenje se tako bliža h koncu. V kolikor v sodnem postopku ne pride še do kakšnih zapletov, bodo naslednji teden sledili zaključni govori obrambe in tožilstva ter nato sodba. Naj spomnimo, da Ulčnik sicer že prestaja 30-letno zaporno kazen zaradi umora svojega brata in poskusa umora bratovega dekleta v Bistrici ob Sotli leta 2005.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: SHERPA