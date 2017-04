Šok: V NK Celje razrešili predsednika Đorđevića; v prihodnje brez pomoči Cinkarne

V celjskem nogometnem klubu so izpeljali 14. redni zbor članov NK Celje. Tako imenovana skupščina kluba je bila tokrat prava burleska. Dogajanje na njej je bilo pod ravnjo, ko so prevladovale igrice v ozadju ter nečloveški odnos do dosedanjega predsednika kluba Stevana Đorđevića.

V uvodu so prisotni glasovali o spremembah pravil društva. Med vsemi spremembami je bila tudi točka, v kateri se je glasovalo o novem upravnem odboru kluba, obenem tudi o razrešitvi dosedanje uprave na čelu s predsednikom Stevanom Đorđevićem. Devet jih je bilo proti sprejetju, štirje za, medtem ko sta se dva vzdržala. Pri članih prvega moštva se je več kot očitno videlo, da niso vedeli, o čem se glasuje oziroma kaj morajo narediti, zato niso glasovali. A kljub temu je bil sklep sprejet. Ob koncu je dosedanji predsednik Stevan Đorđević od župana Bojana Šrota izvedel, da je bil skupaj z upravnim odborom prav ob tej točki, ko se ni točno vedelo, kaj se dogaja, razrešen. Đorđević je razumljivo pobesnel, saj so mu ljudje v klubu dobesedno nastavili past. Nedopustna poteza, ki bo zagotovo še dolgo časa dvigovala prah.

Na skupščini celjskega kluba je bilo jasno povedano tudi to, da vodstvo kluba ni doseglo novega dogovora s Cinkarno Celje kar pomeni, da od Cinkarne v prihodnosti ne bo več finančne podpore. Zagotovo velik, a pričakovan udarec za celjski klub, ki v zadnjem obdobju na žalost znova tava v temi. Vodstvo Cinkarne je še v pravem trenutku začutilo, da se je treba umakniti. Izvoljen pa je bil nov upravni odbor, ki ga zdaj sestavljajo Aljoša Džumhur, Izidor Krivec, Miloš Rovšnik ter ukrajinski dvojec Ihor Dedyshyn – Andrii Krupenko. O novem predsedniku bo na naslednji skupščini odločal nov upravni odbor. V tem trenutku smo lahko torej nad dogajanjem v celjskem nogometnem prvoligašu zaskrbljeni. Vse več je nerazumljivih potez. Po neuradnih informacijah ukrajinski vlagatelji v klub niso vložili niti evra. Čeprav je bilo pred časom javnosti jasno povedano, da se je to že zgodilo. Prihodnost celjskega kluba v tem trenutku ni svetla.

MITJA KNEZ

Foto:GrupA