Šolarji najbolj veseli nove telovadnice

Prva osnovna šola v Celju je danes dobila v uporabo novo veliko in sodobno telovadnico, ki ne bo omogočala le pouka športne vzgoje v primernejših pogojih, pač pa bo na voljo tudi sosednji srednji šoli, v popoldanskem času pa številnim rekreativcev in vrhunskim športnikom. Zlasti plezalci so veseli najsodobnejše plezalne stene. Naložba je doslej stala 3,6 milijona evrov, končni znesek pa bo znan po ureditvi zunanjih površin.

Najstarejša celjska osnovna šola z več kot 400 učenci deluje na več mestih, tako imajo najmlajši pouk v bližnji stavbi v Kosovelovi ulici, starejši so v matični šoli, ki ima enoto tudi v celjski bolnišnici. Če so otroci doslej telovadili le na dobrih dvesto kvadratnih metrih površin, je nova telovadnica desetkrat večja. Ravnatelj Branko Močivnik:

Ravnatelj je povedal, da so šolarji še posebej veseli nove telovadnice in ob pestrem programu osnovnošolcev jo je otvoril skupaj s celjskim županom Bojanom Šrotom, ki je med drugim dejal, da ima Celje glede na število prebivalcev največ kvadratnih metrov športnih površin. To se odraža tudi v delovanju številnih klubov, ki bodo svoj prostor našli tudi v novi šolski mini športni dvorani. Zanjo je večino denarja, to je 3,6 milijona evrov, zagotovila občina. Župan Bojan Šrot:

Telovadnico je v dveh letih zgradilo podjetje As primus. Še lani ob začetku šolskega leta so občinske službe govorile o 3,2 milijona vredni izgradnji, cena pa je zdaj večja za približno 400 tisočakov. Župan pravi, da se je naložba podražila zaradi sodobnejše razsvetljave in tudi na račun plezalne stene ter steklenih hodnikov, ki jih prvotno v ponudbi ni bilo. S telovadnico bo upravljala šola, polovico stroškov vzdrževanja naj bi pokrivala iz prispevkov tistih, ki jo bodo uporabljali.

TC, foto: SHERPA