Šole od ponedeljka zaprte, nekje že jutri, za varstvo bo poskrbljeno

Ob današnji uradni razglasitvi epidemije koronavirusa v Sloveniji, bodo od ponedeljka v državi zaprte šole in vrtci in vse druge vzgojno izobraževalne ustanove, kot so dijaški domovi, glasbene šole, fakultete in organizacije za izobraževanje odraslih.

Če lahko, starše pozivajo, naj otroke obdržijo doma že jutri, je povedal minister za zdravje Aleš Šabeder, svetujejo tudi odpoved vseh obšolskih dejavnosti.

Na OŠ v Šmarju pri Jelšah, kje so včeraj potrdili primer okužbe s koronavirusom, so pouk odpovedal že za jutri, šola pa bo vseeno odprta in bo sprejela učence, ki ne bodo pravočasno obveščeni o omenjenem ukrepu. “Tudi šolski avtobus bo vozil po ustaljenem jutranjem in popoldanskem voznem redu. Za varstvo otrok, ki bodo prišli v šolo, bo ustrezno poskrbljeno,« še dodajajo na šoli.

Že jutri zaprti šoli na Polzeli in v Braslovčah

Osnovna šola Polzela in podružnična osnovna šola v Andražu nad Polzelo vrata zapirata že jutri. Enako vrtec. Kot je pojasnil polzelski žuapn Jože Kužnik se je za to potezo odločil po pogovoru z nekaterimi župani spodnje savinjske doline. “Odločili smo se, da sami na lastno pest potegnemo odločitve, kolikor se da hitre in da zapremo vzgojno izobraževalne ustanove. Vsak dan je zelo velikega pomena in zato se mi zdi hitro ukrepanje nujno. Število obolelih močno narašča in v prihodnjih dneh lahko pričakuejmo znatno povečanje. Naša naloga je, da to kar se da zajezimo in preprečimo širjenje.” Kužnik se zaveda, da bodo imeli mnogi starši velike težave z zagotavljanjem varstva, kljub temu pa pravi, da je ta poteza pravilna. Bodo pa kljub vsemu poskrbeli za osnovno varstvo predšolskih otrok in otrok prve triade, katerih starši ne bodo mogli najti druge obliek varstva. Pri čemer Kužnik opozarja tudi na to, da če se le da, za varstvo ne skrbijo stari starši.

Ob tem je bil Jože Kužnik znova precej kritičen do državnih oblasti, ki da se, kot pravi, odločajo prepočasi, njihove odločitve pa so precej nedorečene in medle.

Za podoben ukrep so se na primer odločili tudi v Braslovčah,kejr bodo prav tako zagotovili varstvo in prehrano za vse najmlajše, aterih starši drugega varstva ne bodo našli. Ob tem znova opozarjajo, da otroci z znaki prehladnih obolenj oziroma z vročino, v varstvo ne smejo.

Kot je povedal župan Radeč Tomaž Režun, so starše pozvali, če imajo to možnost, da že jutri ne pošljejo otroke v šole in da zaradi tega ne bo nobenih težav, sicer pa bodo tudi od ponedeljka naprej poskušali poskrbeti za varstvo otrok.

Priporočljivo je, da starši spremljajo spletne strani šol, kjer bodo predvidoma objavljene aktualne informacije.

Posledice zapiranja šol

Premier Marjan Šarec opozoril, da zapiranje šol pomeni tudi posledice, saj zadeva 300.000 ljudi. Izpostavil je organizacijo varstva, manko medicinskega osebja, ki ima majhne otroke, pa tudi nekatere socialne posledice. Tako Šarec kot Pikalo sta namreč opozorila na socialno-ogrožene otroke, za katere obrok, ki ga dobijo v šoli, predstavlja edini zdravi obrok v dnevu.

