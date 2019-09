»Solidarnosti, razumevanja, spoštovanja in človečnosti nam še primanjkuje«

Ob mednarodnem dnevu miru se je Peter Svetina, varuh človekovih pravic, ki je na tem položaju od februarja letos, v Celju udeležil prireditve Pozdrav ptic miru, ki jo že vrsto let pripravlja Osnovna šola Lava. To priložnost smo izkoristili za daljši pogovor z njim, in sicer o njegovih izkušnjah po prevzemu položaja, pogledih na delo in ciljih, ki si jih je zadal za svoj mandat.

Po nekaj mesecih, odkar ste prevzeli položaj varuha, je problematika na področju človekovih pravic približno takšna, kot ste si predstavljali pred mandatom, ali aktualno stanje precej odstopa v negativnem ali morda pozitivnem smislu ?

Nisem si predstavljal, kako široko je področje človekovih pravic. Seveda, dokler se nisem resno odločil za kandidaturo, si prebral letnih poročil in si ustvaril podrobnejše slike. A po sedmih mesecih dela na tem položaju lahko rečem, da je stanje takšno, kot sem ga pričakoval – na nekaterih področjih boljše, na drugih žal slabše.

Lahko navedete ta področja?

Negativno sem presenečen predvsem nad odzivi posameznih državnih ustanov, organov lokalnih skupnosti in njihovega dojemanja vloge naše ustanove. V Sloveniji imamo zelo različne poglede na to. Tudi to, kako resno jemljejo varuha človekovih pravic, je odvisno od ustanove do ustanove, od ministrstva do ministrstva, od občine do občine. Tako so na primer nekateri, za primer lahko vzameva občine, zadovoljni z našim delovanjem oziroma s predlogi za reševanje težav njihovih občank in občanov. Za nekatere pa smo včasih tudi »nebodigatreba«.

Na katerih področjih je trenutno največ težav, če sodite po pritožbah, pobudah za reševanje in pismih, ki jih prejemate?

Še vedno je največ težav na področju socialnega varstva oziroma na področju, za katerega je odgovorno ministrstvo za delo, družino in enake možnosti. Morda ravno zato, ker gre za tako široko področje delovanja. Veliko težav in pobud obravnavamo s področja mladih, še posebej ko gre reševanje njihovih stanovanjskih težav. Slovenija je zastala v razumevanju pravice do doma, ki je ustavna kategorija.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA