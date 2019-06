“Sončki” v novih prostorih na Ljubečni

Na Kocbekovi cesti na Ljubečni je bilo dopoldan odprtje novih prostorov Centra Sonček, ki deluje kot dnevni center za odrasle osebe s cerebralno paralizo. Center je od leta 1995, ko je začel delovanje v Celju, imel svoje prostore na Gregorčičevi ulici 6, ker pa bodo ti prostori namenjeni za Zdravstvenemu domu Celje, je bilo treba najti nove prostore.

Mestna občina Celje jih je uredila v stavbi nekdanjega vrtca na Ljubečni, ki je s preselitvijo v prostore osnovne šole izgubila svojo prvotno namembnost.

“Razmišljali smo, kaj naj storimo s to stavbo in ko je prišlo do odločitve o selitve z Gregorčičeve 6, smo jo ponudili Centru Sonček. Za ureditev prostorov smo namenili približno 120 tisoč evrov”, je povedal Vladimir Ljubek, podžupan Mestne občine Celje.

Novi prostori bodo velika pridobitev za uporabnike varstveno delovnega centra. “Veseli smo, da bomo imeli nove, obnovljene, bolj svetle prostore,kot smo jih imeli dosedaj in upam, da bomo v tem okolju, ki je bolj podeželsko kot mestno, enako dobro sprejeti. Prvi odzivi so že zdaj zelo pozitivni, vsi sosedje so nas toplo sprejeli in pričakujemo, da bo tako storila tudi celotna lokalna skupnost”, je povedal Iztok Suhadolnik, direktor Zveze Sonček.

Dnevni varstveno delovni center na Ljubečni bo po trenutni koncesiji obiskovalo 13 uporabnikov, med njimi je tudi Nina Jerinič.

“Počutim se zelo v redu, saj je svetlo, jaz pa sem pristaš svetlobe. Uživam v novostih in naj se uresniči vse, kar je nam namenjeno.”

Povejmo še, da je v Zvezo Sonček združenih 18 društev, skupno več kot štiri tisoč oseb s cerebralno paralizo in drugimi invalidnostmi, njihovih svojcev ter strokovnih sodelavcev.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA