Šoštanj – Blok šest ponovno deluje

Šesti blok Termoelektrarne Šoštanj po odpravi napake, ki je sredi decembra privedla do manjšega požara na bloku in po opravljenih načrtovanih vzdrževalnih delih, spet obratuje. Z elektroenergetskim omrežjem Slovenije so ga sinhronizirali danes zjutraj.

Blok so v Šoštanju ustavili 16. decembra. Menjava poškodovanih delov je bila vredna približno 25.000 evrov. V sklopu vzdrževalnih del so vzdrževalci termoelektrarne vgradili dodatna odvodnjavanja na določenih kotlovskih kolektorjih, zamenjali so obrabljene cevi v sistemu ponovnega pregrevanja, popravili so pogon ventilov visokotlačne postaje in opravili ostala redna vzdrževalna dela. V minulem letu je šesti blok proizvedel nekaj več kot 2,8 milijona megavatov električne energije, kar je za 0,47 odstotka več od načrtovane proizvodnje. Obratoval je 270 dni, načrtovano je miroval 83 dni, nenačrtovano pa 12 dni. Toplotno oskrbo Šaleške doline sta v času mirovanja šestega bloka zagotavljala blok 5 in plinska bloka.

TS

Foto: GrupA