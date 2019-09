Šov program, lov za zakladom

V Celju bo danes zaključno dejanje v okviru Evropskega tedna mobilnosti. V središču mesta bo osrednje prizorišče na Glavnem trgu, sicer pa bo dogajanje tudi ob Šmartinskem jezeru.

Fitnes zveza Slovenije in Športno društvo Top-Fit od desete ure na Glavnem trgu pripravlja šov programom Aktivno za boljši jutri, na katerem se bodo predstavila celjska športna društva. Gre za dogodek, ki je lani doživel velik odziv. Namen prireditve je promocija strokovnega dela v športu s prikazom posameznih vadb, da bi se čim več ljudi vključilo v športne programe. Na prireditvi si želijo izvesti najbolj množično skupinsko vadbo v Celju, za kar so pripravili tudi posebno koreografijo.

V Celjskem mladinskem centru (MCC) pa dopoldan v okolici Šmartinskega jezera pripravljajo lov za zakladom, dogodek pa je namenjen predvsem otrokom. Ti bodo na zbirnem mestu prejeli zemljevid, ki jih bo preko postojank vodil do končnega zaklada. Na poti do zaklada se bodo sprehodili ob Šmartinskem jezeru in po njeni učni poti. Tako bodo spoznali naravo, vodne in obrežne rastline ter živali. Na postojankah bodo odgovarjali na lahka vprašanja primerna njihovi starosti o naravnih in obnovljivih virih energije ter poznavali države članice EU, njihova glavna mesta in značilnosti na zabaven in razgiban način.

Zbirno mesto bo ob 10. uri pri Brkatem Somu ob Šmartinskem jezeru, kjer bodo otroci prejeli navodila in potreben material. Dogodek bo pomagal izpeljati Rod II. Grupe odredov Celje.

ROBERT GORJANC

Foto: FB