Spektakularno v Celju, prihaja tudi Primož Roglič

Tekmovalna sezona vrhunskih kolesarjev se je že dodobra razmahnila, vse bliže je tudi kolesarska po Sloveniji. Letošnja bo jubilejna, 25. in še posebej zanimiva, tudi zaradi zelo kakovostne udeležbe kolesarjev in privlačnih etap na Celjskem. Slovenska turistična organizacija (STO) tudi v letošnjem letu v partnerskem sodelovanju s turističnimi destinacijami pristopa k projektu in promociji te globalno odmevne kolesarske dirke.

V ljubljanskem Mestnem muzeju je bila danes uvodna novinarska konferenca posvečena jubilejni, 25. mednarodni kolesarski dirki Po Sloveniji, ki bo tudi letos potekala v tradicionalnem terminu, od 13. do 17. junija.

Novost letošnje dirke, ki se bo začela 13. Junija v Lendavi in končala 17 . junija v Novem mestu je, da bo dirka imela etapo več kot minulo leto, torej jih bo kar pet. Na Celjskem bosta dve etapi in sicer druga od Maribora do Rogaške Slatine ter tretja od Slovenskih Konjic do Celje. Prav v knežjem mestu bo ta etapa imela spektakularen zaključek, ob ob treh popoldan na Starem grad, je povedal Bogdan Fink, organizacijski direktor Kolesarske dirke po Sloveniji:

Še poseben pečat pa bo letošnji jubilejni dirki dala udeležba našega kolesarska asa Primoža Rogliča in njegove nizozemske ekipe Lotto Jumbo. Primož Roglič je zadnji domači zmagovalec dirke po Sloveniji, letos je že zmagal na Dirki po Baskiji vsi pa se seveda še spominjamo njegove lanske nepozabne etapne zmage na Dirki po Franciji in srebrne medalje v kronometru na svetovnem prvenstvu v Bergnu.

Poleg nacionalne televizije bo tudi letos Dirko po Sloveniji prenašal globalni športni televizijski kanal Eurosport.

ROBERT GORJANC

Foto: SPORTIDA