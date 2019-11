Spet iztirjenje vagona na Celjskem

V minuli noči, okrog 1.08, je v Obrežju pri Zidanem Mostu iztiril tovorni vagon. Nesreča se je zgodila na železniški progi Zidani Most–Radeče.

Do nesreče je prišlo, ko je iztirila os na podstavnem vozičku šestnajstega vagona mednarodnega tovornega vlaka z devetnajstimi vagoni. Vlak je nato z iztirjeno osjo vozil do Zidanega Mosta, kjer je ob prihodu na kretniško območje iztiril. V nesreči ni bil nihče poškodovan. Tovorni vlak je pripeljal iz smeri Dobove, namenjen pa je bil v Ljubljano. Poškodovani so šestkilometrski del proge in dve kretnici. Škode naj bi bilo za več kot milijon evrov.

To je sicer že tretja nesreča v zadnjih treh mesecih na Celjskem. Sredi avgusta sta namreč na postaji Rimske Toplice iztirila lokomotiva in vagon tovornega vlaka. Na istem mestu sta v začetku avgusta iztirila madžarska vagona mednarodnega potniškega vlaka, še ena nesreča pa je bila na tej postaji leta 2012. Vzroki za avgustovski nesreči še vedno niso znani, saj je preiskava v takih primerih dolgotrajna.

SŠol, BA