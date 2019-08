Splošni bolnišnici Celje smo podarili sto petdeset kilogramov banan!

Medijska hiša Novi tednik in Radio Celje je skupaj s Trgovinami Jager Splošni bolnišnici Celje podelila kar 150 kilogramov banan. Bolnišnica je banane razdelila vsem bolnikom na vseh oddelkih ob obrokih, naša ekipa pa je banane delila vsem, ki so prišli v bolnišnico zaradi pregledov. V prave roke je tako odšlo več kot 1600 banan najboljše kakovosti. Ne pozabimo: banane so zdrave! Vsebujejo veliko kalcija, vitamina B6, pa tudi telo krepijo z energijo.

Gre za lepo gesto Trgovin Jager, kjer so bili takoj za to, da z bananami polepšamo dan tistim, ki so zaradi bolezni ali različnih pregledov v bolnišnici. »Radi smo prisotni v lokalnem prostoru. Trudimo se, da pomagamo. Sočutje do ljudi je danes pomembno in če jim lahko polepšamo dan, smo tudi mi veseli,« pravi Roman Vozlič vodja Centra Jager Celje.

»Čisto vsaka donacija nam ogromno pomeni. Zato smo vedno hvaležni, kadar nam nekdo priskoči na pomoč z nečim, kar je dobro za bolnike. Oni so tisti, ki potrebujejo oskrbo in zdravje. Zdrava hrana pa je zelo lepa pozornost, s katero smo razveselili ogromno ljudi,« pravi poslovna direktorica Splošne bolnišnice Celje mag. Margareta Guček Zakošek.

Enako meni tudi vodja službe za prehrano v celjski bolnišnici Davor Brezinščak: »Ta sadež je zdrav in priporočljiv. Ta gesta je res velikega pomena, tudi zato, ker bomo naše bolnike na oddelkih obvestili, da so banane podarjene in nenazadnje jih tudi osveščali o pomenu uživanja sadja za zdravje.«

Reportažo o današnji akciji boste lahko prebrali tudi v Novem tedniku prihodnji teden.

SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA