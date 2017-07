Spominska darila najboljšim

Župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič je v ponedeljek, 12. junija, tudi letos sprejel učence, ki so se uspešno dokazovali vseh devet let osnovnošolskega izobraževanja in/ali so dosegli izvrstne rezultate na katerem drugem področju.

Župan je v slavnostnem nagovoru poudaril pomembnost vrednot, ki so jih pridobili v času odraščanja in izobraževanja. Postajajo namreč vedno bolj izoblikovane osebnosti, pred njimi pa je velik izziv, kako te osebnostne lastnosti in pridobljeno znanje čim bolje unovčiti v okolju. Pomembno je, da jih bodo vodile dobre stvari, da bodo ostali zvesti sami sebi in sledili svojim sanjam. Izrazil je prepričanje, da bo glede na dokazano zagotovo še precej priložnosti, da se ponovno srečajo. Zahvalil se je tudi ravnateljicam, ki predstavljajo pomembno vez med lokalno skupnostjo in šolo, dobro sodelovanje pa je ključnega pomena za zagotavljanje ustvarjalnega okolja ter uspešnega delovanja in izobraževanja v občini.

Slovesnost ob sprejemu je z glasbeno točko popestril Jakob Napotnik. Najboljši učenci so poleg iskrenih čestitk in dobrih želja od župana prejeli še spominska darila.

PGK