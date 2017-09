Spominska plošča Fedorju Gradišniku

Jutri bo minilo 100 let, ko se je v družini znanega celjskega lekarnarja in kulturnega delavca rodil Fedor Gradišnik.

Z njegovim imenom in delom je povezan nastanek Atletskega društva Kladivar. Kot predsednik ga je vodil dolga leta, v tem času pa je celjska atletika dosegla tudi svoj kakovostni vrh. Številni Kladivarjevi atleti so tekmovali na olimpijskih igrah. Kladivar je veljal za najboljši atletski klub, kar so potrjevali številni jugoslovanski in slovenski rekordi. Fedor društva ni le vodil, ampak je tudi sam treniral atletinje in atlete. Umrl je 3. februarja 1983, v 66. letu starosti. Na štadionu, ki ga je sam pomagal graditi, so mu postavili spominsko ploščo, ki bo trajen spomin na človeka, ki je ustanovil in dolga leta vodil Atletsko društvo Kladivar. Odkrili so jo (z leve) Marijana Lubej, dolgoletna življenjska spremljevalka Fedorja Gradišnika, predsednik AZS Roman Dobnikar, predsednik AD Kladivar Stane Rozman in župan Mestne občine Celje Bojan Šrot. Več o prireditvi, ki se jo je udeležila smetana nekdanje celjske in slovenske atletike, v Ponedeljkovem športnem dopoldnevu na Radiu Celje in v Novem tedniku (5. 10.).

DŠ

Foto: GrupA