Spominsko obeležje občinskemu štabu teritorialne obrambe

Pri stavbi Poklicne gasilske enote v Celju so včeraj slovesno odkrili spominsko obeležje občinskega štaba Teritorialne obrambe Slovenije (TO). Slavnostni govornik na prireditvi je bil mag. Viktor Krajnc, nekdanji komandant občinskega štaba TO Celje.

O namenu včerajšnjega dogodka Božidar Dare Sevšek, predsednik Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo:

In zakaj obeležje prav na stavbi Poklicne gasilske enote Celje?

Dogodek sodi tudi v sklop začetka obeleževanja letošnjega visokega jubileja, 50 letnice delovanja slovenske TO, na celjskem območju.

