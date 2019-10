Športne jesenske počitnice

Celjska občina je v sodelovanju s Športno zvezo Celje tudi v času jesenskih, »krompirjevih« počitnic otrokom, učencem, dijakom in študentom omogočila brezplačne športne aktivnosti na prizoriščih, ki jih upravlja občinsko podjetje ZPO Celje.

Udeležencem so od danes pa do srede, 30. oktobra, na voljo badminton, kegljanje, namizni tenis, plavanje, borilne veščine, drsanje in športno plezanje. Program sofinancirata Mestna občina Celje in državna fundacija za šport, ki na ta način spodbujata kakovostno preživljanje prostega časa in zdrav način življenja.

RG

Foto: SHERPA