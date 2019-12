Spoznavanje manj znanega odpravlja strahove

Že nekaj let zapored so v prostorih Krajevne skupnosti Ljubečna na ogled tematske razstave, ki odpirajo vpogled v svet živali in rastlin. Lanska je bila posvečena tropskemu svetu, letošnja z naslovom Svet narave razkriva čudesa in raznolikost živalskega ter rastlinskega kraljestva. Pripravil jo je biolog Simon Cirkulan, ki ima sicer v svojem Bioparku Lipovec približno 80 različnih vrst živali. Večino teh je mogoče videti na razstavi, ki bo odprta še do 15. decembra.

Med številnimi kaktusi in sočnicami, palmami in ostalim tropskim rastlinjem so postavljeni terariji s kačami, pajki, škorpijoni, kuščarji, orjaškimi polži, paličnjaki in ostalimi žuželkami, v kotih dvorane imajo svoje ograjene prostore kunci, morski prašički, činčile, želve, papige in tudi piščančki. »Letos niso na ogled le tropske živali, ampak razstavljam tudi nekaj domačih, ki ponazarjajo vpetost človeka v naravno okolje in povezanost z živalmi, če to hočemo ali ne. Domače živali so pomagale ljudem preživeti, zdaj so tudi hišni ljubljenčki,« pravi Cirkulan, ki želi predstavljati tudi manj znane živali, širiti znanje o njih, razbijati predsodke in strahove ter navduševati za naravo. Zato so posebej dobrodošli najmlajši obiskovalci, ki jim pripravi delavnice in srečanja z živalmi. Tudi kačo in pajka lahko primejo, ob čemer izvedo marsikaj novega o njunih navadah in potrebah. Na koncu lahko svoje vtise strnejo z risbo, medtem ko se starejši otroci naučijo opazovati in sklepati o načinu življenja živali. »Otrokom se ni treba na pamet naučiti več deset strani. Spodbujamo logično razmišljanje in učenje,« pravi Simon.

Priložnost za razmislek

Razstava je tudi priložnost za opozarjanje na to, da se je treba za nakup živali odločiti po tehtnem premisleku in da je treba vedeti, kaj takšno lastništvo pomeni. Zlasti v teh predprazničnih dneh, ko se tudi živali znajdejo med darili, je takšno osveščanje še kako pomembno, se zaveda tudi sogovornik. Zato je vesel, ko pridejo tisti, ki bi morda imeli morskega prašička, želvo ali pritlikavega kunca, in prej preverijo, kakšne so resnične potrebe teh živali. V preteklosti je namreč tudi v svoj biopark Simon sprejel marsikatero zavrženo ali zapuščeno žival. »Ena od papig na razstavi, ki sodi med modročele amazonke, je prišla iz zavetišča. V njem je končala po smrti lastnika. Papige namreč živijo zelo dolgo in tudi tega se je treba zavedati ob nakupu, kar velja tudi za mnoge druge živali.« Prav tako se je treba zavedati, da iz majhnega zraste veliko. »Želva lahko ima tudi do sto kilogramov, poleti je sicer lahko na vrtu, pozimi pa ji je treba zagotoviti primeren prostor, kar je tudi v hiši težko.«

Je potem lažje imeti terarijske živali? »Ne vedno, ker je pozimi pri mnogih težava z zelenimi listi, s katerimi se hranijo.« Skrb za te živali zahteva veliko znanja in energije, priznava Simon Cirkulan. In tudi zato se veseli odprtja stalne razstave tropskih živali in rastlin, ki naj bi kmalu kot prva tovrstna v Sloveniji zaživela v Celju. S pomočjo usposobljenih sodelavcev bo tudi Simonu lažje pri oskrbi vseh živali.

TC, foto: SHERPA