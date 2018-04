Sprejeli so zaključni račun

Po zaključnem računu občine Rečica ob Savinji znašajo skupni prihodki lanskega proračuna dva milijona evrov. Občinski svet je zaključni račun sprejel na včerajšnji seji. Lanski odhodki so od prihodkov nižji za tristo tisoč evrov, razlika pa je na račun lani še neporabljenih sredstev.

Ta so ostala neporabljena, ker sta bila gradnja vodovoda Grušovlje ter urejanje rečiškega jedra prestavljena na letošnje leto. Lansko leto je bilo kljub temu po naložbeni plati pestro, za naložbe pa je bila približno ena petina proračuna. Rečičani so med drugim zaključili gradnjo medobčinske čistilne naprave za odpadne vode ter opravili prenovo zadnjega dela ceste proti kampu Menina. Prav tako so sanirali plaz ob cesti na območju Homca.

Za posojila, ki jih je občina najela v preteklosti, je lani odplačala blizu tristo tisoč evrov. Posojilo je najela za gradnjo novega mostu čez Savinjo ter gradnjo kanalizacije Varpolje-Spodnja Rečica.

BJ