Sprejem najboljših dijakov Šolskega centra Rogaška Slatina

Šolski center Rogaška Slatina je zrasel iz tradicije poučevanja za steklarske poklice – Steklarske šole. Ta je svoje prve dijake sprejela 1. septembra 1947 in letos tako praznuje 70-letnico obstoja. Jubilej navdaja z veseljem in zadovoljstvom enako kot uspehi dijakov, ki se šolajo. Najuspešnejše, ki so postali zlati maturanti in/ali so končali vsa leta srednješolskega izobraževanja z odličnim uspehom, je v ponedeljek, 18. septembra, sprejel župan Občine Rogaška Slatina Branko Kidrič.

Glavni namen takšnega sprejema je osebno čestitati »reprezentom« šolskega centra, kot jih je v svojem nagovoru imenoval župan. V času šolanja so pri šolskih in obšolskih aktivnostih pokazali in dokazali, koliko znajo in zmorejo. Pristop do dela, ki so ga izbrali, se je izkazal za dobrega oziroma takšnega, ki prinaša uspehe in doprinos k osebni rasti ter ugledu šole. Ta kljub svoji majhnosti postaja v zadnjem obdobju prepoznaven izobraževalni center, za kar velja zahvala tudi ravnateljici in njenim sodelavcem. Nagovor je župan sklenil z mislijo, da se tukaj njihova pot še ne konča, treba bo premagati nove ovire in se iz dneva v dan dokazovati, saj bodo lahko le tako uspešni tudi v prihodnje. Dijakom je zaželel še uspešno nadaljevanje študija in jim izročil praktična darila.

Sprejema so se udeležili Teja Boršič, Nana Kamenšek, Aleksandra Kunstek in Luka Tacer iz programa gimnazija ter Klara Dečman, Lucija Polajžer in Žan Slivnikar iz programa tehnik optik. Alja Poharc, ki je obiskovala program gimnazije in je bila med najuspešnejšimi dijaki, pa se je opravičila.

PGK