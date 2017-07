Sprejem za 56 najuspešnejših

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je 13. junija v veliki dvorani Narodnega doma sprejel 56 najuspešnejših osnovnošolcev in učencev Glasbene šole Celje. To so mladi, ki so na področju znanja, kulturnega poustvarjanja, raziskovalnih dejavnosti in športa dosegli izjemne uspehe. Podelil jim je priznanja in spominsko darilo, knjigo Duša slovenska.

Župan Bojan Šrot je v uvodu svojega govora poudaril, da mu je v veliko čast in veselje, da jih lahko pozdravi v čudoviti dvorani Narodnega doma, ki letos praznuje 120-letnico in za katerega Mestna občina Celje skrbi z veliko mero odgovornosti tudi zato, da bi ga ohranila zanje, za mlado generacijo, ki bo kmalu krojila podobo sodobnega sveta. Med drugim je dejal, da mladi sodijo v generacijo, od katere se bodo že čez desetletje učili starejši. Živeli in ustvarjali bodo v svetu hitrega napredka in razvoja, ki bo verjetno prinesel veliko dobrih stvari, po drugi strani pa tudi veliko izzivov in nevarnosti. »Želim si, da bi ta izjemen razvoj digitalne tehnologije znali izkoristiti za skupno dobro in da bi izboljšali svet, v katerem živimo.«

Opomnil jih je, da bodo za dosego svojih ciljev potrebovali veliko vztrajnosti, truda, kreativnosti in vedoželjnosti, in jim zaželel, da bi ohranili zaupanje vase in da bi spoštovali najpomembnejše človeške vrednote.

MG

Foto: GREGOR KATIČ