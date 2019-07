Sprejem za bronaste robotike

Po 28 urah vožnje iz Avstralije so bili utrujeni, a ponosni in veseli pozornosti, ki jim jo s sprejemom pred Šolskim centom Celje danes zjutraj pripravilo vodstvo šole. Ekipi iz Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije sta se namreč vrnili s svetovnega prvenstva v robotiki RoboCup, kjer je ena od njiju osvojila tretje mesto v svoji ligi.



V tej ekipi so bili tehniki mehatronike, četrtošolci Florijan Plohl, Žan Marinšek, Tomaž Rejc Zagožen in Marcel Urankar. Njihov mentor je Matej Veber, ki je šolski ekipi vodil že na dveh prejšnjih svetovnih prvenstvih. Da je pomembna povezanost članov ekipe, se je izkazalo tudi tokrat, ko je na začetku šlo vse narobe, potem pa so z združenimi močmi fantje rešili težave in se odlično odrezali.

Celjani so se uvrtili na tretje mesto za Kitajsko in ZDA, kar je uspeh, ki se ga še niti ne zavedajo povsem, je dejala ravnateljica šole Simona Črep.

Drugo ekipo, v kateri so bili Martin Močnik, Jaša Samec in Jakob Kolenc, mentor pa Miloš Bevc, je spremljala še večja smola, saj ji je v ključnih trenutkih zatajila tehnika, a je bila izkušnja za tretješolce neprecenljiva. Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije bo namreč tudi v prihodnje udeleženka svetovnih prvenstev. S tretjim mestom v Avstraliji si je zagotovila sodelovanje na tekmovanju, ki bo prihodnje leto v Franciji.

TC, foto: GrupA