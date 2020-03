Spremenjen delovni čas tudi v Tuševih trgovinah

Po tem, ko je delovni čas trenutnim razmeram prilagodil že Citycenter Celje, so se za enako potezo odločil tudi Tuš.

V Tušu med ukrepi za preprečevanje širjenja koronavirusa spreminjajo delovni čas nakupovalnega centra Planeta Tuš Celje, ki bo bo do preklica odprt skladno s skrajšanim delovnim časom: od ponedeljka do sobote med 10. in 18. uro, ob nedeljah pa bo zaprt.

Kot so še sporočili, se s ponedeljkom, 16. 3. 2020, delovni čas spremeni tudi v vseh dežurnih trgovinah, in sicer od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure in ob nedeljah od 8. do 12. ure. Vsem maloprodajnim poslovalnicam se z nedeljo, 22. 3. 2020, spremenijo delovni časi ob nedeljah, in sicer od 8. do 12. ure.

Ob tem so v podjetju zagotovili še, da imajo zadosti zalog, zato se ni treba bati, da bi hrane zmanjkalo. Prav tako posebno skrb posvečajo higieni.

Že pred tem so se za spremenjen delovni čas odločili v Citycentru Celje.

LKK, foto: arhiv NT