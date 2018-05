Spretno krmari med gledališkim odrom in televizijskimi kamerami

Gledališkega igralca Vojka Belšaka je vsak večer mogoče spremljati v vlogi glavnega negativca v televizijski seriji Reka ljubezni. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer je zaposlen od leta 2009, letošnjo sezono sodeluje v dveh gledaliških projektih – komediji Moški brlog in drami Onjegin, katere premiera bo naslednji petek.

»Igra pred kamero je lahko enako razburljiva in privlačna kot tista v gledališču. Lahko seveda s seboj potegne tudi večjo prepoznavnost. Je pa bolj kratkega daha. Sicer večkrat ponavljaš prizore pred kamero in lahko nekatere scene trajajo tudi nekoliko dlje. A vendar ni večjega izziva kot stati na odru po uro in pol ali celo še več z nenehno odgovornostjo do občinstva, ki te ali pohvali s svojo pozornostjo ali prebiča s svojim dolgčasom,« o razlikah in podobnostih med gledališkim in televizijskim delom pravi naš tokratni sogovornik.

Erik Kos je eden glavnih negativcev v televizijski seriji Reka ljubezni. Kako ste se spopadli s to vlogo? Se vam je bilo težko vživeti vanjo?

Sploh ne. Ravno nasprotno. V igri uživam in včasih celo samega sebe zabavam. Menim, da je uprizarjanje negativnega lika ponavadi hvaležno za igralca, ker mu v osnovi ni podoben in si lahko brez zadržkov privošči poigravanje s karakternimi lastnostmi, ki jih lahko sam nadene liku. To so tiste stvari, ki jih pri takšnih tipih tudi v življenju opazimo in delujejo na nas, sicer ni nujno, da jih tudi sami premoremo. Veliko težje je brskati po sebi.

Dinamika snemanja Reke ljubezni je zelo hitra. Kdaj vse potekajo snemanja? Kot sem slišala, je veliko snemanj zelo zgodaj zjutraj.

Res je zelo dinamično. Urniki so precej nepredvidljivi, izvemo jih sproti, snemamo med tednom in ob koncih tedna, od zgodnjega jutra do večera, v mrazu ali vročini. Pozimi smo na Krki več ur snemali pri minus 17 stopinjah. Seveda je velikokrat naporno in težko, a ko si na »setu«, zaradi dobrega vzdušja in profesionalnega odnosa vseh sodelujočih hitro pozabiš na to.

V gledališču so za vami številne vloge, a kljub vsemu televizijske vloge prinesejo neko širšo prepoznavnost. Odkar se pojavljate v teh nadaljevankah, opazite kakšno razliko? Vas ljudje ogovarjajo? Morda komentirajo vašo vlogo?

Seveda je razlika. Televizija je močan medij, ki prepoznavnost prinese skorajda čez noč. Ljudje me seveda prepoznajo, me ogovorijo, mi sežejo v roko. Pogosto se mlajša dekleta želijo fotografirati, a vsi so prijazni. Do zdaj nisem imel negativnih izkušenj. Kljub temu da je Erik negativen lik, mi za vlogo velikokrat čestitajo, na kar sem ponosen in je to zame velik kompliment.

V SLG Celje je tik pred vami premiera predstave Onjegin. Verjetno ne gre za lahko vlogo? Ste morali vanjo vložiti veliko časa in dela?

Gre za avtorsko besedilo, ki ga je napisal Nebojša Pop – Tasič po Puškinovi predlogi Onjegina. Režira ga mlada režiserka Yulija Roschina, ki ubira zelo posebno in tenkočutno pot, s katero nas pelje skozi predstavo. Zelo žensko lahko rečem. Včasih se počutim v takšni družbi zelo robustno kot moški, ampak mogoče je ravno to tisto, kar nam odkriva Onjegin skozi svoj gnev na tej poti.

Veliko vam pomeni družina. Vaša hči je že najstnica. Kdaj pokomentira kakšno vašo vlogo? Kaj prvi? Je kdaj tudi kritična?

Na hčer sva oba z njeno mamo zelo ponosna. Sicer je to najina edina hči in sama sva primorana sproti odkrivati pota, ki jih odkriva, ampak sva zaenkrat zelo pomirjena in zadovoljna na tej poti. Sicer spada med moje največje kritike. Težko zadovoljim vsem kriterijem. Pametna je seveda že zdaj bolj kot jaz – drugače ne bi bila najstnica.

Poletje je tik pred vrati. Boste imeli čas tudi za oddih? Bodo snemanja nadaljevanke Reka ljubezni tudi poleti? Morda že veste, kje boste preživeli dopust?

Med snemanjem imamo nekaj dni dopusta. Potem nas čaka »finiš«. Podobno me tudi v gledališču v naslednji sezoni čakajo zelo naporni projekti in naloge. Načrtujem tradicionalno kampiranje na otoku Ugljan. Tam se nam svet obrne na glavo, kar mi napolni baterije za naslednjo sezono.

CELOTEN INTERVJU JE OBJAVLJEN V AKTUALNI ŠTEVILKI NOVEGA TEDNIKA.

