Sproščanje in raziskovanje Vietnama in Kambodže

Tea Strajn, zaposlena v Sociu – večgeneracijskem centru Celje in ljubiteljica, raziskovalka različnih zvrsti meditacije, načinov sproščanja, je zaposlenim in stanovalcem Pegazovega doma pripravila zvočno kopel s tibetanskimi posodami.

Zvok in vibracijo tibetanskih posod dopolnjuje s preprostimi glasbili, ki jih izdeluje sama. Zdravilni učinki zvoka in določenih vibracij so neoporečni. Oblikovala je svoje malo drugačne meditativno-pripovedne doživljajske zvočne kopeli. S tonom svojega glasu popelje v nove in drugačne mistične pokrajine in celotno doživetje podkrepi s kompozicijo, ki jo ustvarijo zvok tibetanskih posod in njena glasbila. Tea preprosto izhaja iz sebe in temu primerno ustvari edinstvene zvočne kopeli.

Stanovalki sta povedali: »Ko sem prišla ven, sem rekla sosedi, da bom zaspala, preden bom prišla do sobe, tako me je ta zvok sprostil. In potem sem celo popoldne krepčilno spala.« »Zelo sem bila vesela tovrstnega sproščanja, saj imam izkušnjo, da mi to zelo pomaga. Prosim, da pridete še večkrat.«

Potopisno predavanje

S potopisom iz Vietnama, Kambodže in s Tajske nas je navdušila Tanja Jurjec. »Viet pomeni ljudje in nam nekaj južnega. Vietnam in Kambodža sta deželi burne zgodovine, čudovite narave, prijaznih ljudi z nalezljivim optimizmom in nasmehom na obrazu iz hvaležnosti, ker je mir. V Vietnamu ni nepismenih, štiri milijone ljudi se vozi na kolesih oziroma motorjih. Priljubljene so igre na srečo in petelinji boji,« pove popotnica, ki se je na predstavitev stanovalcem zelo pripravila, za kar se ji zahvaljujemo.

Stanovalci so povedali: »Ko je bila vietnamska vojna, sem jo veliko spremljal na TV in v časopisih. Zanimivo mi je bilo, ko je gospa Tanja povedala in pokazala video o tem, kako motorji švigajo sem in tja, a vseeno ni prometnih nesreč.« »Vse mi je bilo zanimivo – slike, filmčki. Kako živijo ljudje tam … Umazana voda in črvi na tržnici. Zelo lepo nam je predstavila.« »Grozovito je gledati to revščino, živijo v jamah … Koliko je pohabljenih ljudi. Gospa zelo zanimivo pripoveduje.«

MATEJA FIDLER,

delovna terapevtka