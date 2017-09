V francoskem Pauju se je danes začelo svetovno prvenstvo slalomistov in spustašev na divjih vodah. Že zgodaj dopoldne se je začela ekipna tekma kajakašev.

Slovensko moštvo je osvojilo tretje mesto. Dobitnik bronaste medalje je tudi Celjan Martin Srabotnik. Poleg njega sta nastopila še Peter Kauzer in Žan Jakše. Po en dotik vratc so imeli tudi zmagovalci Čehi in srebrni Francozi. Na celjsko Špico bo torej pripotovala še ena kolajna z velikih tekmovanj za KKK Nivo Celje!

DŠ

Foto: SHERPA