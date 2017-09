Srabotnik deveti v finalu SP

Na svetovnem prvenstvu kajakašev v francoskem Pauu je Celjan Martin Srabotnik osvojil deveto mesto v slalomu na divjih vodah. Zgrešil je ena vrata in naredil še dva dotika. S pribitkom 54 sekund ni imel možnosti za preboj med najboljše.

Peter Kauzer si je priveslal tretje mesto. Razplet finala so pozorno spremljali tudi na celjski Špici. Zmagal je Čeh Ondrej Tunka pred rojakom Vitom Prindišem. Nogometaši Celja in Domžal so se v 11. krogu 1. SNL razšli z neodločenim rezultatom 1:1. Domačini so v 12. minuti povedli z golom Filipa Dangubića, 15 minut kasneje je izenačil Zeni Husmani.

DŠ

Foto: AB