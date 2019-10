Srčni zastoj doživi dnevno pet ljudi v Sloveniji. Bi jim znali nuditi prvo pomoč?

Danes je svetovni dan oživljanja. Nenaden srčni zastoj je eden izmed vodilnih vzrokov smrti v razvitih državah. V Evropi srčni zastoj letno doživi med 350 tisoč in 400 tisoč ljudi, v Sloveniji okoli 1700, kar pomeni pet oseb dnevno!

Posebna pozornost je ob letošnjem dnevu oživljanja namenjena otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami. Visoka zdravstvena šola v Celju je danes na III. osnovni šoli Rogaška Slatina (šoli s prilagojenim programom) izvedla usposabljanje osnovnošolcev iz temeljnih postopkov oživljanja.

Gre za hvalevreden projekt usposabljanja osnovnošolcev, ki ga Visoka zdravstvena šola v Celju, ki deluje pod okriljem Regijskega študijskega središča v Celju, izvaja že od lani. Usposabljanja so izvedli že na šestnajstih osnovnih šolah na Celjskem, v projekt pa je bilo vključenih več kot 1500 otrok in okrog 150 učiteljev!

OPIS TEMELJNEGA POSTOPKA OŽIVLJANJA: TUKAJ

Defibrilacija v času od 3 do 5 minut po zastoju lahko poveča delež preživelih na 50 do 70 odstotkov. Ker je defibriliracija uspešna le v prvih nekaj minutah po srčnem zastoju, morajo temeljne postopke oživljanja vključno z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki jih je potrebno opraviti pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči, poznati praktično vsi. Kot ugotavljajo na Visoki zdravstveni šoli v Celju, je znanje oživljanja v laični javnosti v Sloveniji zelo slabo. Glede na zadnje podatke je odstotek laikov, ki pričnejo oživljati na terenu, v Sloveniji blizu 30 odstotkov, medtem ko v bolj ozaveščenih delih Evrope začne oživljati od 50 do 70 odstotkov laikov.

V nekaterih državah je učenje oživljanja obvezno že v osnovnih šolah, medtem ko se v drugih državah to šele počasi uvaja. Najprimernejša starost otrok za začetek izobraževanja o oživljanju je 12 let.

SŠol

Foto: SHERPA