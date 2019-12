Srčni zastoj sredi mesta: kdo je pomagal?

V Sloveniji vsako leto približno 1.600 ljudi doživi srčni zastoj, v Mestni občini Celje 40 do 50. To pomeni, da se lahko zgodi, da se bo danes kdo od vaših sorodnikov, znancev, sodelavcev nenadoma zgrudil in potreboval vašo pomoč. Ta mu lahko reši življenje. Ali tudi ne, če se ne boste odzvali hitro. Hitro pomeni v nekaj sekundah. Ne minutah. Preverili smo, koliko ljudi bi v Celju pomagalo rešiti življenje fantu, ki se je nenadoma zgrudil.

Odšli smo na mestne ulice in bili s študentom Visoke zdravstvene šole v Celju Davidom Drljačo presenečeni. Najprej je mimo na tleh ležečega študenta mirno odšla gruča najmanj dvajsetih mladih. »Na malico moramo, nujno,« so komentirali. Čeprav so k njemu dokaj hitro pristopili drugi mimoidoči, so minevale sekunde, ki bi lahko bile usodne za bolnika na tleh, če padec ne bi bil zaigran. Nauk zgodbe? Ljudem bi moralo biti bolj mar za sočloveka.

Podatki Visoke zdravstvene šole v Celju kažejo, da je znanje oživljanja v nestrokovni javnosti v Sloveniji zelo slabo. Glede na zadnje podatke začne na terenu v Sloveniji oživljati približno 30 odstotkov ljudi. V bolj osveščenih delih Evrope začne takoj oživljati od 50 do 70 odstotkov laikov.

Defibrilacija v 3 do 5 minutah po zastoju srca lahko poveča delež preživelih na 50 do 70 odstotkov. Ker je uspešna le v prvih nekaj minutah po srčnem zastoju, morajo temeljne postopke oživljanja – vključno z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja – ki jih je treba opraviti pred prihodom ekipe nujne medicinske pomoči, poznati vsi. A jih ne. Še več, večina danes sploh ne ve, kje so v določenem kraju ali občini nameščeni defibrilatorji. Edini vir podatkov za defibrilatorje v Celju je Facebookova stran AED v Celju, kjer nadebudni študenti Visoke zdravstvene šole v Celju objavljajo lokacije defibrilatorjev v Celju.

V akcij smo torej preverili, kdo in kako bi pomagal v primeru, če bi se človek zgrudil sredi mesta. Tudi 15 metrov od javno nameščenega defibrilatorja marsikdo ni vedel, da bi mu, če David ne bi dihal, lahko pomagal z njim. Z lokacijami Davidovovih padcev smo zajeli območja, kjer je defibrilator v neposredni bližini, kjer je v okolici veliko ljudi, starejših in mlajših.

Prvič je David »zaigral« srčni infarkt pred Mestno občino Celje. Na tleh je ležal 25 sekund. V tem času je šla mimo gruča mladih. Nihče ni pristopil ali pogledal, kaj se je zgodilo. Mimo je šlo tudi nekaj starejših. Še več, ko so šli mimo, so komentirali, da morajo »nujno na malico«. Nato so iz smeri Prešernove ulice pritekli dva policista in Senija Sadič, ki je takrat šla prav tako mimo. Policista sta takoj začela ugotavljati, ali je David v nezavesti ali brez srčnega utripa. Ustavil se je tudi moški, ki je šel mimo in dela kot reševalec, a je opazil, da gre samo za akcijo, kako se bodo ljudje odzvali. David je padel na tla le 15 metrov od defibrilatorja, ki je nameščen na zunanji strani vhoda v Mestno občino Celje. Večina mimoidočih ni vedela, da je defibrilator, če bi ga potrebovali, le nekaj metrov stran.

Senija Sadič iz Celja, ki se je takoj, ko je Davida opazila, ustavila: »Videla sem mladeniča, kako je padel in obležal. Čeprav sta od nekod pritekla policista, sem vprašala, ali je treba pomagati. Ljubi bog, mladina je kar odkorakala mimo! Če ne bi pritekla policista, bi sama preverila, ali je fant še živ in ali ima srčni utrip, nato bi takoj klicala 112. Če bi bil neodziven in brez srčnega utripa, bi razmišljala, kje je v bližini defibrilator. Zdaj sicer živim v Celju, sicer sem iz Ljubljane in mi še ni znano, kje vse je ta naprava. Morda bi kdo drug vedel, ko bi pristopil pomagati. Ko vidiš, da nekdo kar pade, je velik šok. Ni mi vseeno, priznam. Prav je, da v takšnih situacijah ljudje takoj pomagajo in ne, da gredo mimo …«

