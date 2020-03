Sredi noči razbijal po vratih

Včeraj zvečer je stanovalec v Razgledni ulici v Celju v kleti hiše zalotil moškega, starega od 40 do 45 let, visokega okoli 180 centimetrov, izrazito koščenega obraza, oblečenega v črno jakno in črne hlače. Moški je vstopil v odklenjeno klet in ukradel črn nahrbtnik, v katerem je bila računalniška oprema. Lastnik hiše je poskušal neznancu tatvino preprečiti, vendar ga je storilec odrinil in pobegnil. Policija storilca še išče.

V minuli noči pa so stanovalci prijavili neznanca, ki je hodil od od vrat do vrat v stanovanjskem bloku v Stantetovi ulici v Velenju, pri čemer je razbijal po vratih. Ob prihodu policistov na kraj je moški nadaljeval s kršitvijo. Gre za 32-letnika, ki so ga pridržali do streznitve in ga oglobili zaradi kršitve javnega reda in miru.

Na Mariborski cesti v Celju je včeraj moški, ki je že stari znanec policije, oškodovancu iz denarnice ukradel gotovino in pobegnil. Kmalu po dejanju so ga policisti prijeli v Kersnikovi ulici, mu zasegli denar in vrnili lastniku.

SŠol