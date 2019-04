Središče Celja zaživelo ob dnevu zdravja (foto)

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga bomo obeležili jutri, Svetovna zdravstvena organizacija pod geslom Zdravje za vse v ospredje postavlja zagotavljanje univerzalne dostopnosti do zdravstvenega varstva in zdravja. Zdravstveno stanje pomembno vpliva tudi na stopnjo zadovoljstva z življenjem, ki ga lahko izboljšamo z zdravim življenjskim slogom. Ob tej priložnosti je bilo dopoldne še kako pestro v celjskem mestnem središču.

Mesto je zaživelo z dogajanjem v Prešernovi in Stanetovi ulici, kjer so se predstavile vse vidnejše organizacije, ki promovirajo zdrav način življenja. Šlo je za zaključek vseh aktivnosti, ki so se v različnih krajih vrstile že ves teden in so opozarjale na pomen zdravja. Na celjskih ulicah je bila danes tudi naša medijska hiša, ki je skupaj s 24alife predstavila projekt Akademija zdravega življenja. V treh mesecih je skupina, ki smo jo na podlagi prijav izbrali lani decembra, svoj življenjski slog spremenila po najnovejših svetovnih zdravstvenih smernicah. Skupini smo ob tej priložnosti na glavnem odru podelili tudi priznanja. Več o živahnem dogajanju v spodnji galeriji.

Dan zdravja 1 od 22

ŠO, SŠol