Središče Šmarja pri Jelšah v vodi

Popoldan je neurje z nalivi in močnim vetrom zajelo večji del Slovenije, tudi območja na Celjskem. Najmočneje so ga, po poročilih s terena, občutili v Šmarju pri Jelšah in v Rogaški Slatini.

Na spletni strni Občine Šmarje pri Jelšah so objavili fotografije, ki kažejo, da je središče kraja v vodi, tudi glavna cesta skozi kraj in gasilce spet čaka veliko dela.

Tudi občino Rogaška Slatina je popoldan zajelo neurje z močnim vetrom in dežjem. Zalito je večje število objektov in odkritih več streh na stavbah, sprožilo se je tudi nekaj plazov, prišlo je tudi do izpadov električne energije. Posredovali so gasilci PGD Steklarna Rogaška Slatina, Rogaška Slatina, Kostrivnica in Sveti Florjan.

Na agenciji za okolje možnost krajevnih neurij z močnimi sunki vetra, nalivi in točo, napovedujejo vse do večera, razglasili so tudi oranžni alarm. Ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo.

Še več padavin se obeta v ponedeljek, ko bo tudi bolj sveže. Padavine, sprva tudi plohe in nevihte, bodo popoldne zajele notranjost Slovenije, zvečer pa tudi Primorsko in se zavlekle še v noč na torek. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 19, najvišje dnevne od 21 do 26, na Primorskem okoli 28 stopinj Celzija, napovedujejo na agenciji.

Nekaj dežja je pričakovati še v torek, nato pa nas čakata dva povečini sončna dneva.

RG, STA

Foto: FB Občina Šmarje pri Jelšah