Srednja glasbena šola praznuje 25 let

V letošnjem letu v Velenju praznujejo 25. obletnico srednješolskega glasbenega izobraževanja in 20. obletnico umetniške Gimnazije Velenje – glasbena smer. Tema mejnikoma se bodo danes poklonili s slavnostnim koncertom “Ponovno skupaj”, ki bo v orgelski dvorani tamkajšnje glasbene šole.

Mladi glasbeniki, ki so nekoč obiskovali Glasbeno šolo Frana Koruna Koželjskega Velenje, so po končani osnovni glasbeni šoli izobraževanje nadaljevali neposredno na akademiji za glasbo. Vse več je bilo pozivov, da bi srednješolski program obiskovali v domači glasbeni šoli. Slednja je koncesijo za to dobila kot tretja glasbena šola v državi poleg Ljubljane in Maribora. V vseh teh letih je glasbeno izobraževanje na velenjski glasbeni šoli zaključilo okoli 400 dijakov, je povedal ravnatelj Boris Štih.

Dodal je še, da so v šoli v vseh teh letih najbolj ponosni na nekdanje učence, ki so danes zelo uspešni pedagogi ali koncertni glasbeniki v Sloveniji in tudi po svetu. Ti bodo sooblikovali tudi program današnjega koncerta, ki bo ob 19.30 v orgelski dvorani. Nastopili bodo harfistka Tina Žerdin, tolkalistka Aleksandra Šuklar, saksofonist in skladatelj Miha Ferk ter študenta in prejemnika študentske Prešernove nagrade akademije za glasbo Lara Oprešnik na klavirju in Aris Vehovec na oboi.

TS

Foto: GŠ Velenje