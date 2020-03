Izobrazba: srednja strokovna, zdravstvena nega in oskrba. Pričakujemo komunikativno, prijazno in samoiniciativno osebo, zaželen lasten prevoz, izpit B kategorije, znanje slovenskega jezika. Terme Dobrna, d. d., Dobrna 50, 3204 Dobrna. Prijave zbiramo do 1. 4. 2020. Podrobnosti na www.mojedelo.com.