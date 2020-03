Štab CZ Zahodno Štajerske regije občinam razdelil zaščitno opremo

da v okviru občinske uprave ali občinskega štaba za Civilno zaščito nemudoma oblikujejo občinski oziroma mestni center, ki bo usklajeval povpraševanje staršev in ponudbo zdravih prostovoljcev za varovanje otrok na domu vsem, ki jih nujno potrebujemo za delovanje v razmerah epidemije tako na državnem kot na lokalnem nivoju. Prvenstveno pomagajte zagotoviti varstvo (na domu!) zdravnikom in medicinskim sestram, ki so nepogrešljivi v zdravstvenih ustanovah in domovih za starejše ter zavodih za varovance s posebnimi potrebami, nato nepogrešljivim delavcem v energetiki in komunikacijskih podjetjih, nepogrešljivih komunalnih in servisnih službah, oskrbi ter operativcem v Slovenski policiji in Slovenski vojski. Od vseh teh institucij, ki delujejo v vaši občini, nemudoma zahtevajte seznam njihovih prioritetnih potreb, (če vam ga že niso samoiniciativno posredovali), za najbolj nujne primere varstva pa angažirajte proste kadre iz vrtcev, ki ne bodo več izvajali skupinskega varstva;