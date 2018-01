Štajerski val odškodninsko proti nekdanjemu direktorju

Na okrožnem sodišču v Celju je bil v petek razpisan prvi narok v sodnem postopku med radiem Štajerski val in nekdanjim direktorjem Damjanom Gobcem. Najstarejši regionalni radio v Sloveniji je pred nekaj leti prevzela skupina Ahac v lasti Romana Moškotevca. Slednji zdaj manjšinskega solastnika radia odškodninsko toži za več kot 80 tisoč evrov.

Poravnalni narok ni uspel. Gobcu Moškotevc kot večinski lastnik očita več kot 80 tisoč evrov nenamensko in neupravičeno porabljenih sredstev radia. Kot dokazno gradivo je tožeča stran predložila dokumentiran denarni tok, račune in bančne izpiske. Gobca finančne nepravilnosti še posebej bremenijo za čas, ko so zaposleni na radiu več mesecev ostajali brez plač in honorarjev. Gobec vse obtožbe zanika. Kot je znano, je Moškotevčeva skupina Ahac pred štirimi leti z nakupom 47,2 odstotnega deleža od KD Kapitala kupila večinski delež podjetja. To dejanje Gobec označuje kot goljufijo, s katero je bil nepošteno izrinjen iz podjetja. Za kršitev zaveze iz njune družbeniške pogodbe v vzporedni tožbi od Moškotevca zahteva 1.100,000 evrov odškodnine.

Več v Novem tedniku 11. januarja 2018.

STO