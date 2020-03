“Stanje v Celju je umirjeno, pripravljeni smo na morebitno povečanje števila obolelih”

Župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot, je v pogovoru za našo medijsko hišo med drugim ocenil, da je trenutno stanje v mestu stabilno in umirjeno, da so sprejeti vsi potrebni ukrepi.

“Vesel sem, da prebivalci našega mesta stvari jemljejo resno in upoštevajo vsa navodila. priporočila in tudi prepovedi. Mislim, da tudi redarska služba, ki bo nadzirala omejitev združevanja in zbiranja na javnih mestih ne bo imela kakšnega posebnega dela”, je povedal Bojan Šrot.

Celjski župan prav tako zagotavlja, da je mesto dobro pripravljeno na morebitno povečanje števila obolelih zaradi širjenja okužbe.

“Treba je vedeti, daje v Celju tudi regijska bolnišnica, ki jo pod pristojnostjo države in sem tudi v rednih stikih z direktorico te ustanove. Verjamem, da so tudi oni dobro pripravljeni in usposobljeni ob morebitnem povečanju števila obolellih zaradi širjenja okužbe”.

Župan je še povedal, da so na občini zelo zadovoljni z odzivom prostovoljcev, ki se vključujejo ali pa se še bodo v različne oblike izvajanja pomoči za občane, ki jo najbolj potrebujejo.

Prisluhnite celotnemu pogovoru s celjskim županom Bojanom Šrotom:

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA