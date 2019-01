Stanovalci menijo, da so garaže njihove, občina meni drugače

Nekateri stanovalci Stantetove ulice v Velenju so slabe volje zaradi odločitve pristojnega sodišča glede določitve pripadajočih zemljišč in garaž ob njihovih stanovanjih. To je odločilo, da zemljišča in garaže ob stanovanjskih blokih ostajajo v lasti Mestne občine Velenje.



Stanovalci Stantetove ulice so prepričani, da so hkrati s stanovanji kupili tudi pokrite parkirna prostore oz. garaže. Interese lastnikov stanovanj predstavlja društvo etažnih lastnikov Velenje. Njegov predsednik Damijan Smonkar o razlogih za nezadovoljstvo pravi: “bloki so bili zgrajeni z vso funkcionalno infrastrukturo, s parkirišči, prostori za počitek, za odpadke, dohode, dovoze. Tudi uporabno dovoljenje je bilo izdano tako. V tem trenutku pa etažni lastniki tega nimajo. Ko stopijo iz bloka, stopijo na tujo zemljo.”

Direktor uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori pa pravi, da je bila gradnja garažnih mest in garažne hiše, katerih investitor je bil tedanji stanovanjski sklad, ločena od gradnje stanovanj. Dodaja, da je bilo za garažno hišo izdano eno gradbeno dovoljenje, za izgradnjo blokov pa drugo gradbeno dovoljenje. “Zaradi tega se je lahko mestna občina vpisala kot lastnica teh parkirnih mest, s katerimi tudi upravlja, so pa namenjena stanovalcem, ki živijo na Stantetovi ulici.”

Stanovalci, ki za najem zunanjih parkirnih mest občini plačajo osem evrov na leto, za najem garaž pa približno 20 evrov mesečno, se bojijo, da bo občina garaže prodala ali oddala v najem koncesionarju in da se bodo tako stroški parkiranja še podražili. Mori pravi, da je njihov strah odveč. Trdi, da bo s parkirnimi mesti in garažami še naprej upravljalo Komunalno podjetje Velenje.

