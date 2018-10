Stare obrti kot nova priložnost

Na trgu dela bo prišlo do novih možnosti za tiste, ki želijo opravljati drugačen poklic ter za starejše in dolgotrajno brezposelne iskalce. To bo mogoče v okviru slovensko-avstrijskega projekta za oživitev redkih starih obrti, ki ga obe strani izvajata do konca aprila leta 2021. Začetek projekta je bil letos maja, njegov partner pa je celjska območna služba zavoda za zaposlovanje. Med izvajanjem bodo izobraževali učitelje ter udeležence usposobili za tri obrtne poklice. Ustanovljena naj bi bila tudi akademija starih obrti. Ti poklici so namreč pomembni za ohranjanje stare kulturne dediščine.

Kandidate bodo izobraževali za poklice, kot sta na primer skodlar ali suhozidar. O starih poklicih direktorica celjske območne službe zavoda za zaposlovanje, Alenka Rumbak:

O tej temi, se zavod trenutno pogovarja z obrtno-podjetniško zbornico ter avstrijskim partnerjem:

Partnerji trenutno zaključujejo prvo programsko obdobje:

Naslov projekta je Eurevita. Sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj.

