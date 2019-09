Starodobni biseri na ogled

Klub starodobnikov Večno mladi Šentjur je pred Muzejem južne železnice v drugem tednu septembra pripravil razstavo starodobnikov in sejem opreme zanje. Bogastvo zbrane tehnične dediščine je znova pokazalo, kako pomembno delo opravljajo člani društva že desetletja.

Šentjurski klub Večno mladi v sklopu Šentjurjevega vsako leto pripravi veliko razstavo starodobnikov. Ker so takrat vsi člani društva vpeti v organizacijo razstave, nimajo časa, da bi na njej predstavili svoja vozila. Zato so tokrat pod šotorom pripravili razstavo, kjer so predstavili izključno svoje jeklene konjičke. »Šlo je za osebna in tovorna vozila, traktorje, motorna kolesa. S ponosom smo pokazali prvo kolo na verigo iz leta 1889 in posebno dirkalno kolo iz leta 1893. V klubu smo tudi ponosni lastniki dveh velocipedov, izdelanih leta 1885,« je povedal predsednik društva Franc Rataj. Pripravili so tudi sejem starodobnikov, opreme in nadomestnih delov. Nanj so povabili prodajalce, lastnike in kupce starih vozil in koles, ki so lahko trgovali in med seboj izmenjali izkušnje o popravilu, vzdrževanju in negi starodobnikov.

Večno mladi – avtomobili in ljudje

Klub združuje približno 70 članov, ki svojo ljubezen do starih avtomobilov gojijo že desetletja. Odkar so se leta 2007 povezali v društvo, je priložnosti za napredek in raziskovanje veliko, še več pa dela in obveznosti. Med ustanovnimi člani in tistimi, ki temu konjičku namenijo največ časa, je tudi Mirko Straže iz Šentjurja. Z nostalgijo prežeto navdušenje nad starimi modeli avtomobilov, motorjev in koles ga spremlja že od nekdaj. Aktivneje pa se je temu posvetil po upokojitvi pred 15 leti. Danes je ponosni lastnik koles znamke Adler in Puch, treh motorjev ter dveh krasnih avtomobilov – DKV juniorja iz leta 1960 in Volkswagnovega hrošča iz leta 1962. Tudi Mirko je bil med gostitelji šentjurske razstave. Nenazadnje je član upravnega odbora kluba, gospodar, kot tehnični komisar zadolžen za izdajo certifikatov in še bi se kaj našlo. In ker bo ravno jutri, 20. septembra, obeležil svoj 70. rojstni dan, mu njegovi prijatelji iz kluba ter vsi, ki ga imajo radi, želijo dobrega zdravja in veselja z zbirateljstvom. »Večno mladi ostajamo tudi zato, ker znamo ohranjati življenje v odpisani tehnologiji ter veselje v skupnem druženju,« se strinjajo člani kluba in svojemu dragemu kolegu dvigujejo kozarček v pozdrav.

TS, SO

Foto: GrupA

Mirko Straže je že od ustanovitve kluba z dušo in srcem med Večno mladimi.