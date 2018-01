Stavbe, ki kazijo videz in ogrožajo varnost

Skoraj vsaka občina ima svoj razvpit primer, pri mestnih je problematika še toliko bolj izrazita. Starih hiš, vil in graščin, ki so v desetletjih padle v splet slabih ekonomskih razmer in lastniških mahinacij, je nešteto. In ker je neodtujljivost lastnine ena temeljnih pravnih kategorij, se moramo sprijazniti, da imajo lastniki pravico svoje premoženje prepustiti propadanju. Kaj pa, ko je naše sobivanje v nekem prostoru zaradi tega oteženo ali celo ogroženo?

Na razpadajočo stavbno dediščino in zasebno lastnino pogosto opozarjajo v lokalnih skupnostih, a pristojnosti občin so pri tem zelo majhne. Kdo torej lahko ukrepa, ko z nevzdrževane hiše na pločnik pada opeka? Kaj je mogoče narediti, ko se mogočna graščina v soseščini sesede sama vase? Kakšna je vloga inšpekcije in kakšna države? Tem vprašanjem smo se posvetili v tokratni osrednji temi.

OB ROBU

Dokler komu ne pade opeka na glavo

So kot pajčevina po hiši. V svoji soseščini jih skoraj ne vidimo več. Nerodno nam postane, ko dobimo goste. Propadajoče hiše svojo žalost razglašajo precej na glas. Zgodbe so bolj ali manj podobne. Govorijo o lastnikih, ki svojim rojakom iz tujine čisto privoščijo podrtijo v domači vasi. Govorijo o obubožanih posameznikih, ki nimajo niti za kurjavo. Govorijo o zgrešenih nakupih in propadlih podjetniških sanjah …

In ker v tej državi vlada svoboda, imamo pravico biti samosvoji, obubožani in propadli. In naše hiše imajo pravico razglašati, kar jim pač pade na pročelje. Četudi sta to trhel tram in zlomljena opeka. No, ja, vsaj na načelni ravni se lastniška pravica enega konča tam, kjer se začne pravica do varnosti nekoga drugega. A le na načelni ravni. Zgolj občutek ogroženosti, ko hodimo po cesti, namreč ne šteje. Tudi če opeka ves čas po malem pada s strehe. Za trdnost primera in smotrnost ukrepanja je skoraj nujno, da komu kaj pade na glavo. Ko se je pred časom na naše uredništvo s podobno težavo obrnila bralka, smo odgovor iskali najprej pri lastniku stavbe. Ta si je s sklenitvijo zavarovalne police opral roke. Zavarovalnica pa se je sklicevala na višjo silo. Nihče ni kriv, če veter vrže opeko s strehe. Škodo na avtomobilu mora bralka pač vzeti v zakup. Da je ta »nepredvidena« višja sila na delu že leta in da je avto sosedom razbila že drugič, ni zanimalo nikogar.

V prostoru ljudje sobivamo tudi s svojimi bivališči. In vsako sobivanje zahteva strpnost in spoštovanje do drugega. To je stvar kulture in osebne zrelosti človeka. Če se vsaj načeloma strinjamo, da ni lepo drug drugemu hoditi po nogah, pa smo že z barvo fasade prav lepo zmožni koga brcniti v želodec.

StO