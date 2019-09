Stavijo na sproščenost

Rokometaši Celja Pivovarne Laško bodo svojo 25. sezono v ligi prvakov začeli v nedeljo. V dvorani Zlatorog bodo gostili nemškega prvaka, moštvo Flensburga.

Ta bo drevi igral nemški derbi v Kielu. Trener Tomaž Ocvirk pravi: »Zavedamo se, da bo preizkušnja težka. Trenirali smo dobro, iz tekme v tekmo igramo bolje in vsi skupaj komaj čakamo uvodno tekmo v ligi prvakov. Zavedamo se, kdo je Flensburg. Četudi je izgubil dva pomembna člena iz prejšnje sezone, se to v njegovi igri nič ne pozna. Malce je spremenil način igre v napadu, postavitvi 6-0 je dodal 5-1. Nimamo se česa bati, igrati moramo sproščeno in na način, kot smo do sedaj. Prepričan sem, da bomo v tem primeru blizu, ali bo to dovolj za kakšno točko, pa bo pokazala nedelja. Vsi vemo, da če je Zlatorog poln, je v njem težko igrati vsaki ekipi.« Vstopnice so še na voljo, za odrasle po ceni 12 evrov.

DŠ