Kresovanja na Celjskem, največji kres spet na Špici?

Tudi na Celjskem bodo zvečer v številnih mestih in krajih zagoreli kresovi. Med največja kresovanja v regiji zagotovo spada tisto na Špici v Celju, ki ga pripravlja Kajak kanu klub Nivo Celje.

Predsednik kluba Dušan Konda je povedal, da je ta dogodek eden najpomembnejših projektov za njihov klub, s katerim zagotavljajo del sredstev za delovanje kluba. Sicer pa je še povedal, da je velika verjetnost, da bo letošnji kres spet največji doslej.

V Celju bo še eno veliko kresovanje, ki je postalo stalnica, pri Pušn šanku ob Šmartinskem jezeru. V Občini Laško Krajevna skupnost Sedraž pripravlja kresovanje pri lovski koči v Govcah, svoje kresovanje pripravljajo tudi v Rečici. Predpraznični kres bo zagorel tudi na Polzeli v športnem parku Ločica, na Lipi v Štorah, na Grobelnem, v parku dvorca Stermol v Rogatcu, kresovanji bosta tudi Skomarju pri Vitanju in na Skali v Slovenskih Konjicah.

Ob kresovanjih pozor tudi na varnost

Ob prijetnem vzdušju na kresovanjih je vselej treba dovolj pozornosti posvetiti tudi varnosti. V nasprotnem so lahko organizatorji kresovanj tudi denarno kaznovani oziroma ovadeni.

Pri pripravi kresov je treba upoštevati kar nekaj navodil. Urediti je treba kurišče, ki mora biti obdano z negorljivim materialom, prostor okoli kurišča mora biti očiščen vseh gorljivih snovi; kurišče mora biti oddaljeno od gozda vsaj 50 m, od pomembnih prometnih poti, večjih naselij in objektov, kjer se izdelujejo, predelujejo ali skladiščijo vnetljive ali nevarne snovi, pa vsaj 100 m. Kres mora biti zavarovan tudi ves čas kurjenja, po končanem kurjenju pa je treba pogasiti ogenj in žerjavico ter pokriti kurišče z negorljivim materialom.

Nekaj težav bo očitno letos pri kresovanju povzročal veter, zato se morajo organizatorji kresovanj zavedati, da morajo ob povprečni hitrosti vetra, ki je večja od 6 m/s, ali ob sunkih vetra, močnejših od 10 m/s, takoj prenehati kuriti. Če kdo misli, da bo lahko kuril pnevmatike, se moti, na delu. Sicer pa je za kurjenje kresov treba pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote, vlogo za dovoljenje pa je bilo treba podati najmanj 7 dni pred prireditvijo.

Pri vsakem kurjenju nastanejo delci PM, njihova koncentracija v zraku zlasti v bližini kresa zelo naraste. Prisotne pa so lahko tudi druge škodljive snovi, odvisno od vrste in količine uporabljenega materiala, temperature in drugih pogojev pri kurjenju. Od naštetega so odvisne tudi morebitne zdravstvene težave, na katere pa vplivajo še čas in intenziteta izpostavljenosti ter seveda zdravstveno stanje in dovzetnost posameznika.

Še zanimivost: kresovanje ima dolgo tradicijo. Nekoč so s kresovi spodbujali sonce k močnejšemu sijanju, odganjali čarovnice, se obveščali o bližajočih nevarnostih. Običaj pa so konec 19. stoletja prevzela delavska gibanja.

ROBERT GORJANC, SIMONA ŠOLINIČ

Foto: GrupA, Brane Feldin