Številna odličja na Temsigu

V sredo, 21. marca, je bil zaključni koncert izbranih prvonagrajencev v Ljubljani, s čimer se je končalo še zadnje dejanje že 47. Temsiga, tekmovanja mladih glasbenikov Republike Slovenije.

V tem letu so mladi tekmovali v disciplinah violina, viola, violončelo, kontrabas, kitara, harfa, citre, orgle, komorne skupine s pihali in solfeggio. Tudi učenci Glasbene šole Celje in dijaki umetniške gimnazije glasbene smeri, ki jo izvajamo skupaj s I. gimnazijo v Celju, so v tem letu dosegli izjemne rezultate. Skupaj so osvojili sedem zlatih plaket, 25 srebrnih plaket, šest bronastih plaket, šest priznanj za udeležbo, med temi še eno prvo nagrado, eno drugo nagrado ter pet tretjih nagrad in še dve posebni priznanji za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja.

Najvišja odličja so prejeli Neža Hladnik, harfa (zlata plaketa, mentorica Erika Frantar), Bor Mihelak, kontrabas (zlata plaketa, tretja nagrada, posebno priznanje za najboljšo izvedbo skladbe slovenskega skladatelja, mentor Miha Firšt, korepetitor Jernej Kirbiš), Trio Flutiano: Manca Klepej, Anja Križnik, Tia Rozoničnik, komorne skupine s pihali (zlata plaketa, tretja nagrada, mentorica Mirjana Brežnik), Jakob Zimšek, orgle (zlata plaketa, tretja nagrada, mentorica Katarina Arlič Leban), Eva Vrečko, violina (zlata plaketa, mentorica Petra Arlati Kovačič, korepetitor: Davorin Dolinšek), Dominika Kastelic, harfa (zlata plaketa, tretja nagrada, mentorica Erika Frantar), Bor Kračun Pižmoht, violončelo (zlata plaketa, prva nagrada, mentorica Tina Rejc Krošelj, korepetitorka Simona Moškotevc Guzej).

Vsem tekmovalcem, mentorjem in korepetitorjem iskreno čestitamo za izvrstne uspehe.

ML