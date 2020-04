Številni podjetniki zdaj šivajo maske

Čeprav smo najprej poslušali, da vsesplošno nošenje mask ni potrebno, se je s časom in z razvojem bolezni pokazalo, da ni tako in da lahko s takšnim ravnanjem močno prispevamo k upočasnitvi širjenja novega virusa. A takrat smo naleteli na novo težavo – te zaščitne opreme preprosto ni dovolj niti za tiste, ki bi jo zaradi svojega dela nujno potrebovali. Kaj šele za posameznike. Tako so se številna podjetja odzvala in prilagodila trenutnim razmeram ter v svojo ponudbo dodala izdelavo obraznih zaščitnih mask in druga zaščitna sredstva. Med tistimi, ki v teh dneh močno in veliko delajo, da bi pomagali zaščititi karseda veliko ljudi, so tudi številni podjetniki s Celjskega.

Med prvimi se je »klicu na pomoč« odzvalo podjetje Prevent&Deloza, ki ima sedež v Celju. S povezovanjem številnih podjetij v panogi je najbolj ogroženim že zagotovilo prve pakete zaščitnih mask. Direktor Boštjan Marot pričakuje, da bodo v prihodnje dnevno naredili med 10 in 15 tisoč mask, s katerimi bodo najprej oskrbeli bolnišnice in druge ustanove, kjer so zaposleni izpostavljeni nevarnostim okužbe. Nato bodo njihove zaščitne maske na voljo tudi posameznikom.

V boj z virusom z bombažnimi maskami

Tudi v celjskem družinskem podjetju Lanabe šivalni stroji te dni ne mirujejo. Kot je povedala direktorica Tina Gracer, je naročil zares veliko. Nanje se obračajo tako podjetja kot posamezniki. Vsem skušajo karseda hitro pomagati in zagotoviti potrebno količino zaščitnih mask. »Prednost imajo ranljivejše skupine,« poudarja Gracerjeva. Za to potezo so se v podjetju, kot je še povedala, odločili, potem ko je prebrala zapis mladih zdravnikov o tem, da bi lahko z množično uporabo zaščitnih mask širjenje močno zajezili. »Ko smo v podjetju v medijih zasledili, da primanjkuje medicinskih mask, sem pomislila, kako bi jih lahko sama zašila. Prav tako mi je bilo pri odločitvi v veliko pomoč mnenje strokovnjakov, da lahko navadna bombažna maska nekoliko omeji širjenje virusa. Tako zdaj šivamo s polno paro.«

Najprej je Tina Gracer ponudila bombaž posameznikom, ki imajo šivalne stroje, da lahko maske doma sami zašijejo oziroma jih zašijejo toliko, da jih lahko ponudijo še komu drugemu. »Bombaža imamo veliko na zalogi, zato ga tudi z veseljem odstopim rokodelcem. S tem bombažem bi lahko izdelali več kot 10 tisoč mask, a je težava delovna sila, saj je naša proizvodnja zaradi trenutne situacije zaprta,« je pojasnila Gracerjeva. Kot je še povedala, je naročil iz dneva v dan več, zato pri šivanju pomagajo skoraj vsi člani družine in bližnji prijatelji.

Maske lahko pri njih naroči vsak, izdelujejo tudi otroške različice. Pri tem vsem, ki se odločijo za nakup maske pri njih, priložijo tudi navodila za pravilno uporabo in nasvete za vzdrževanje. Tina Gracer ob tem poudarja, da ne gre za maske, ki bi stoodstotno ščitile pred vdorom mikrobov, a so precej zanesljive pri zamejitvi širjenja. »Predvsem pomagajo preprečiti širjenje virusa, in sicer v primeru ljudi, ki sploh ne vedo, da so okuženi,« pojasni. Kot je še povedala, te maske ne bodo izgubile vrednosti in pomena tudi po tej virusni krizi, saj jih bo mogoče nositi tudi kasneje, na primer v mrzlih zimskih dneh ali pri športnih dejavnostih v hladnejšem delu leta. »To so dvoslojne maske, narejene iz stoodstotnega bombaža, in pod njimi se da normalno dihati.«

Tina Gracer z zaščitno masko lastne izdelave. Foto: osebni arhiv

V boj z virusom tudi modni oblikovalci

Material, šivalni pribor in ročne spretnosti so v teh dneh za šivanje zaščitnih mask uporabili tudi številni modni oblikovalci. Tako sta se na primer k akciji brez oklevanja pridružili Urška in Martina Marolt, mati in hči, ki izdelujeta oblačila po meri pod blagovno znamko Martise. Kot nam je povedala Urška Marolt, so njune maske na voljo tako posameznikom kot podjetjem, kjer skušajo obvarovati svoje zaposlene. Izdelovali jih bosta, dokler bo treba in kolikor bosta zmogli.

Enako so se odločili tudi v modnem ateljeju Maje Štamol Drolc iz Žalca. Njihova želja je, kot pravi lastnica, pomagati, da bomo lahko vsi skupaj čim prej spet svobodno zadihali.

Maske, ki so jih v sodelovanju razvili zaposleni krojaštva Veler in podjetja Microbium, so visoko kakovostne. (Foto: osebni arhiv)

Za zaščito in ohranitev delovnih mest

Zaščitne maske te dni pospešeno izdelujejo tudi v Krojaštvu Veler iz Velenja. Pred dnevi so tako z ljubljanskim podjetjem, s katerim tudi sicer sodelujejo, Mestni občini Velenje že donirali 500 mask, 400 so jih namenili še policiji in vojski, nekaj deset kosov tudi domu za starejše v Hrastniku.

Kot je pojasnil Matic Veler, so se za ta korak odločili tudi zato, ker so zaznali upad naročil klasičnih zaščitnih sredstev, ki jih izdelujejo že desetletja (delovne rokavice, predpasniki in narokavniki ..). »Z izdelavo mask smo želeli dopolniti svojo dejavnost in ohraniti delovna mesta. Z mikrobiološkim podjetjem Microbium iz Ljubljane smo tako izdelali najbolj optimalno masko, ki nam pomaga pri zaščiti pred virusnimi okužbami. Maske izdelujemo iz debelejšega vodoodbojnega materiala, njihov namen je, da preprečimo dotikanje in prenašanje umazanije na usta in v nos ter s tem pomagamo preprečiti okužbe. So edine maske na trgu, ki so dezinficirane,« je še pojasnil Matic Veler in dodal, da v njihovem podjetju verjamejo, da je v krznih časih ključna medsebojna pomoč.

LEA KOMERIČKI KOTNIK

Več v tiskani izdaji Novega tednik 2. aprila 2020.



Navodila za uporaba maske iz blaga

Maska mora popolnoma prekriti območje ust in nosu. Spodnji del maske mora segati pod brado, zgornji mora prekriti koren nosu.

Ko je maska nameščena, se je več ne dotikamo.

Ko se blago navlaži, je masko treba zamenjati (na 30 minut do dve uri).

Prati jo je treba na visoki temperaturi (90 stopinj), ko se posuši, jo je treba prelikati z vročim likalnikom. Lahko jo tudi prekuhamo na štedilniku. Pri tem je treba strogo ločiti to opravilo od kuharskega.

Pred namestitvijo maske in po njej si je treba umiti roke.

Če masko pravilno uporabljamo, se zmanjša tudi dotikanje obraza z rokami, s čimer ščitimo sebe.