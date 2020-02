»Število okuženih pri nas upada«

»Načeloma dnevno število okuženih s koronavirusom na Kitajskem upada – razen menda v žarišču, provinci Hubei. V mojem mestu, Nanningu, zdaj že nekaj dni nismo imeli novih primerov okuženih, medtem ko tiste, ki so se prej bolni znašli v bolnišnici, dnevno odpuščajo. Načeloma se mesto pripravlja, da bo ponovno zaživelo,« se je tokrat z optimistični novicami s Kitajske oglasil naš stalni sodelavec Peter Zupanc.

Kot je še zapisal, mu prijateljica iz Wuhana javlja, da je v tem trenutku njihova največja težava, da so »zablokirani« v stanovanjskih skupnostih in da lahko naročajo hrano iz točno določenih supermarketov. Ti imajo le določeno število izdelkov – ljudje torej težko dobijo, kar želijo. Mnogi, če zmorejo, naročajo hrano po internetu, ta pa je draga (ali spet ne dobijo, kar so naročili). Prav ta prijateljica je recimo za pol kilograma mastne svinjine plačala 176 RMB, to je približno 25 evrov. Cena v Nanningu bi bila za podoben kos mesa več kot pol manjša.

»Sicer smo ›zablokirani‹ tudi v Nanningu in moramo ob izhodu ali prihodu iz stanovanjske skupnosti še vedno skenirati kode ali posredovati osebne podatke, izmeriti temperaturo, nujno moramo nositi maske … Toda načeloma nimamo težav ne pri izhodu niti glede nakupa. Tudi cene so se pri nas kolikor toliko normalizirale,« je še sporočil Peter Zupanc.

ROBERT GORJANC

Foto: lastni arhiv PZ