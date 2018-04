Štiri leta po tragični nesreči zaključena gradnja mostu čez Bolsko

Gradnja mostu čez Bolsko na cesti do Centra varne vožnje AMZS, ki je ob zrušitvi leta 2014 zahteval dve mladi življenji, je tik pred zaključkom. Izvajalec del GP Žalec v teh dneh opravlja le še zaključna asfalterska dela. Občina Vransko bo v začetku naslednjega tedna vložila vlogo za njegov tehnični pregled. Na izdano uporabno dovoljenje računajo do sredine maja, ko bo most postal odprt tudi za promet.

Občina Vransko je pobudo za gradnjo novega mostu podala že leta 2006. Agencija republike Slovenije za okolje (Arso) jim takrat ni odobrila gradnje na istem mestu, temveč je zahtevala prestavitev struge in gradnjo mostu na drugi lokaciji, kar je znatno podražilo samo vrednost projekta, obenem pa tovrstni poseg ni bil več zgolj v pristojnosti občine. Župan Franc Sušnik:

Narasla Bolska je leta 2014 zaradi močnega deževja in poplav odnesla del brežine in most s službenim vozilo z mladima sodelavcema AMZS. V začetku leta 2015 si je Arso premislil in odločil, da prestavitev struge ni potrebna. Občina se je takoj lotila pridobivanja gradbenega dovoljenja, a tudi pri tem ni šlo brez zapletov. Župan Franc Sušnik:

Nov most bo za promet odprt v sredini maja. Gradnja je občino stala približno 450 tisoč evrov. Od tega je Ministrstvo za okolje in prostor za sanacijo Bolske prispevalo približno 170 tisoč evrov.

ŠO, foto: SHERPA