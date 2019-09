Štiri plesalke, številna vprašanja

Čeprav ima Celje bogato tradicijo sodobnega plesa, mladi ustvarjalci nimajo dovolj priložnosti pokazati svoje znanje. Projekt Ko-Lab-O je eden od načinov, kako s pomočjo plesa izraziti številna razmišljanja.

Na področju sodobnih uprizoritvenih umetnosti je v Sloveniji, še posebej v Celju, velik primanjkljaj nove produkcije ustvarjalk mlajše generacije in nasploh malo priložnosti za to, da bi pokazale umetniško delovanje. Da bi se ta primanjkljaj zapolnil, se je plesalka in koreografinja Sabrina Železnik v okviru društva KUD Kultivarnica prijavila na razpis, ki ga je spomladi pripravil Zavod Celeia Celje. Prijavila je projekt Ko-Lab-O, ki je nastal iz besed koreografija, laboratorij in organizacija. »Projekt pomeni resnično srečanje v prostoru in času. K sodelovanju sem povabila še tri plesne kolegice: plesalki in pedagoginji Ajo Zupanec in Anjo Bornšek ter koreografinjo in raziskovalko Giselo Fantacuzzi,« je razložila pobudnica projekta Sabrina Železnik. Umetnice so bile štiri dni v Celju, s pomočjo delavnice so si izmenjale koreografska vprašanja in se na dnevnih srečevanjih povezale. V Plesnem forumu Celje so imele javno predstavitev laboratorija. Na njej so s pomočjo plesa predstavile razmišljanja.

Da bi bilo še več podobnih projektov

Celje ima bogato tradicijo sodobnega plesa, saj obstajajo različne plesne šole, s pomočjo katerih mladi dobijo osnovno plesno izobrazbo. Žal zaradi kasnejšega plesnega izobraževanja številni odidejo v tujino, kjer tudi ostanejo. »Vsi poleg presnih praks delamo tudi druge stvari, smo pedagogi in delavci v kulturi, zato je zelo težko narediti veliko projektov. Pomembno mi je, da se vračam v Celje, krasno je, da občina prepozna takšne projekte. Tega bi lahko bilo še več. Podpora umetnosti in kulture je edini način, saj kultura ni dobičkonosna, ker ni namenjena, da bi prinašala dobiček. Namenjena je izobraževanju in razvoju drugih potreb, ki niso prednostne za človeka,« pravi Železnikova.

Projekt Prostosvet

Sabrina Železnik dela kot kulturna delavka na področju sodobne umetnosti, jeseni bo stopila na novo pot v zavodu za plesno produkcijo. Poleg številnih lokalnih, državnih in mednarodnih dosežkov na področju sodobnega plesa je bila Sabrina Železnik vedno dejavna tudi v gledališču. Po študiju kulturnih študij na Univerzi v Ljubljani se je s plesom in z gledališčem začela ukvarjati tudi akademsko. Lani je v sodelovanju z Likovno šolo Umbra soustvarila interaktivno galerijo Prostosvet, ki so jo obiskovalci lahko doživeli v središču Celja. »Otroci in starši so se srečavali z elementi, s katerimi dela sodobna umetnost. To galerijo so ustvarjalci ustvarjali s pomočjo različnih dejavnosti v labirintu. Na koncu je bila sama izkušnja igra. Otroci so uživali, starši pa so ugotovili, da se prepogosto ne prepustijo in ne uživajo v otroškosti, ki jo nosijo v sebi,« je zaključila Sabrina Železnik.

BARBARA GRADIČ OSET

Foto: SHERPA