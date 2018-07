Štirje napačni odgovori na vprašanje, katera je vaša šibka točka

Omenjeno vprašanje včasih na razgovoru predstavlja najtežji del intervjuja. Večina se pripravlja, da bi se pohvalila z močnimi točkami, a malokdo se zares osredotoči na drugačno vprašanje. Delodajalci ga postavljajo, ker bi radi spoznali kandidata in načine soočanja z vsakodnevnim pritiskom, a marsikdo nanj odgovori popolnoma napačno.

»Sem prefekcionist«

Vprašanje, katera je vaša šibka točka, lahko z drugimi besedami zapišemo tudi na način: »Ali kritično razmišljate in kako se boste soočili s krizami v organizaciji?« Z odgovorom, da ste »perfekcionist«, si delodajalec ne more ravno pomagati, saj mu ne da širše slike o tem, kako se boste ujeli z drugimi in kako ste se spoprijemali s kariernimi padci.

Če ne omenite nobene slabe lastnosti, se postavljate v obrambni položaj, s čimer se delodajalec ne bo sprijaznil. Bodite iskreni in natančni, omenite šibkosti, povezane z razpisanim delovnim mestom. Pripravite se, da jih boste povedali brez oklevanja.

»Težko najdem šibko točko«

Nič čudnega ne bo, če ne boste izbrani na razpisu, če boste na vprašanje odgovorili tako. S tem izražate nezmožnost prepoznavanja neuspehov, konfliktov in težav, hkrati delodajalcu pokažete, da ne razumete medsebojne dinamike in niste dobri glede prepoznavanja ljudi, njihovih čustev in pri motiviranju sodelavcev.

»Podcenjevanje«

Včasih ste morda preveč iskreni in transparentni, zato drugi o vas govorijo, da podcenjujete ljudi okoli sebe. Če sogovorniku priznate, da je to vaša šibkost, nikakor ne pozabite dodati načina, na katerega rešujete to težavo, in tega, kaj počnete, da se takšnim komentarjem izognete.

»Sem deloholik«

Nekateri karierni svetovalci menijo, da so zgornje besede pravi odgovor na takšno vprašanje, saj s tem svoje šibkosti spremenite v močne lastnosti, ki sovpadajo s cilji podjetja. Drugi se s tem mišljenjem ne strinjajo, saj menijo, da se kandidati tako izogneju pravemu odgovoru.

Omenjen odgovor delodajalcu nič ne pove o tem, kako se kandidat sooča z izzivi, temveč mu pokaže, da ni iskren. Ne pove mu, kaj oseba meni, saj se prikaže v nerealni luči. Navsezadnje vsi delamo po svojih najboljših močeh, kajne?

Ne verjamete kariernim svetovalcem? Morda boste verjeli psihologiji … Odgovori, kot sta »preveč sem prijazen« ali »do ljudi imam previsoka pričakovanja«, niso tako zanimivi, kot je »dramatično se odzovem na vse situacije«. Kandidati, ki so odgovorili s slednjim odgovorom, so bili za 30 odstotkov zanimivejši za delodajalce kot prvi.

Na razgovoru morate sogovorniku predstaviti realno zgodbo o svoji karieri, s katero mu boste dokazali, da se zavedate šibkosti in da veste, kako jih odpraviti. Na takšen način boste delodajalcu ostali v spominu.

ANJA DAMJANOVIĆ

za MojeDelo.com