Štirje zlati in trije srebrni biologi s »Kajuha«

Dijaki I. gimnazije v Celju dosegajo na državnem tekmovanju iz biologije že tradicionalno visoke uvrstitve. V zadnjih letih smo imeli tudi štiri dijake, ki so nas zastopali na bioloških olimpijadah.

Letošnji dosežki na državnem tekmovanju so naslednji: zlato priznanje so osvojili Leon Rojk Štupar (lanski državni prvak), Urban Plaskan, Miha Jug in Maša Smajila. Srebrno priznanje so osvojili Miha Korošec, Ajda Kolšek in Anja Stopinšek.

Miha Jug s tretjim mestom in Maša Smajila s četrtim mestom sta uvrščena v izbor za biološko olimpijado.

Na državno tekmovanje, ki je bilo 18. marca v Ljubljani, se je uvrstilo dvanajst dijakov I. gimnazije.

NP

Foto: Jože Petrak Zajc